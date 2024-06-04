Как сейчас живет актриса Анна Снаткина

Актриса Анна Снаткина известна российскому зрителю по съемкам в сериалах «Татьянин день», «Обреченная стать звездой», «Исчезнувшая».

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В каких проектах сейчас задействована артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Анна Снаткина

Анна Снаткина родилась 13 июля 1983 года в Москве, окончила ВГИК. Она дебютировала в кино в телесериале «Московская сага», где сыграла роль Елки Градовой. Затем актриса снялась в лентах «Нечаянная радость», «Обреченная стать звездой», «Есенин», «Пушкин. Последняя дуэль».

Наибольшую популярность Снаткиной принесла мелодрама «Татьянин день», которая выходила в 2007–2008 годах. Позднее актриса появилась в лентах «Общая терапия», «Десантура», «Я не вернусь», «Полицейский участок», «Два холма» и других. На настоящий момент в фильмографии артистки 68 работ.

Что известно о личной жизни Анны Снаткиной

Анна Снаткина в 2012 году вышла замуж за шоумена и бывшего участника Comedy Club Виктора Васильева. Их свадьба прошла в условиях полной секретности в Летнем дворце в Санкт-Петербурге. В 2013 году у пары родилась дочь Вероника.

В мае 2024 года дочь артистов дебютировала в кино — она сыграла одну из главных ролей в фильме «Каждый мечтает о собаке».

Супруг Анны Снаткиной участвовал в юмористических шоу на Украине. В 2014 году он посетил Киев, где проходили съемки передачи «Рассмеши комика», и ответил на вопрос украинской прессы о том, не боится ли он шутить в стране со столь сложной политической ситуацией.

«Я скажу вам как человек со стороны. Я считаю, что на Украине живут здравомыслящие умные люди, и мне кажется, что вы сумеете договориться. Я в этом более чем уверен — что у вас все будет лучше, чем было. Вспомните мои слова», — сказал он.



Что связывает Анну Снаткину с политикой

В 2016 году Анна Снаткина баллотировалась в Госдуму от «Единой России», но не прошла. Артистка планировала заняться проблемами артистов после выхода на пенсию.

«Я всегда была борцом за справедливость. Мне кажется, необходимо поднять вопрос о ветеранах сцены. Это неправильно, когда люди с огромным опытом работы, выходя на пенсию, остаются невостребованными и оказываются запертыми в четырех стенах. Вот этим в первую очередь и хочу заняться в Думе», — говорила она.



Сейчас актриса не занимается общественной деятельностью и не комментирует политические события, включая тему спецоперации. По ее мнению, соответствующие вопросы не должны влиять на другие сферы деятельности, включая искусство.

«У любого человека есть друзья, есть враги, и также это касается нашей великой могущественной страны. Мне очень радостно, что у нас есть друзья, потому что наша страна этого достойна, безусловно. Мне кажется, искусство должно быть вне политики», — сообщила Снаткина на ММКФ.



Чем сейчас занимается Анна Снаткина

Анна Снаткина в 40 лет продолжает карьеру актрисы. В 2024 году с ней на экраны вышли сериалы «Бедные плачут, богатые смеются», «Осторожно — любовь» и «Тетя Марта — 2».

Артистка состоит в труппе Московского Губернского театра. На настоящий момент она задействована в постановке «Безымянная звезда».

В феврале текущего года Анна Снаткина прокомментировала ситуацию исключением из третьего сезона американского сериала «Белый Лотос» сербского актера Милоша Биковича, который имеет российский паспорт и неоднократно признавался в любви к РФ.