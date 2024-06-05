51-летняя София Вергара назвала недостаток тела, который ее смущает

Американская актриса София Вергара назвала недостаток тела, который ее смущает. Об этом сообщает The Sun.

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51-летняя София Вергара во время съемок постельных сцен в кино беспокоилась о своем внешнем виде.

«Мне 51! Я имею в виду, что когда мне было 30, я бы не волновалась. Я переживала, что буду выглядеть ужасно. Я все думала: «Куда они направляют камеры? В целлюлит?»», — заявила актриса.



До этого София Вергара заявляла, что на манипуляции с кожей будет готова только после окончания всех съемок.

В начале 1990-х София Вергара состояла в отношениях с ее школьным возлюбленным Джо Гонсалесом. У пары родился сын Маноло Гонсалес-Риполль Вергара. В 2015 году актриса вышла замуж за актера Джо Манганьелло. В июле 2023 года они расстались после семи лет брака.

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