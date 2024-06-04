«Серкан Болат» прокомментировал слухи о своем новом «романе»

Актер, исполняющий роль Серкана Болата в турецком сериале «Постучись в мою дверь», Керем Бюрсин впервые за долгое время высказался о личной жизни. Об этом сообщает Cumhuriyet.

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Керем Бюрсин обратился к журналистам и попросил их проверять информацию, прежде чем ее публиковать. Оказалось, что несмотря на совместный отдых в Бодруме с певицей Хадисе, у него нет с ней романа. Пара состоит исключительно в дружеских отношениях.

«Не нужно создавать интригу каждый раз, когда видите вместе женщину и мужчину», — заявил Бюрсин.



Керем Бюрсин стал известен после того, как снялся в сериале «Постучись в мою дверь». Главную женскую роль в проекте сыграла актриса Ханде Эрчел. Во время съемок сериала между артистами завязался роман. Они встречались несколько лет, однако расстались в 2022 году. Об этом рассказали представители Бюрсина.

«В сердце актера сейчас никого нет, поэтому он занят только своей работой», — сообщил тогда представитель артиста.



Летом 2022 года стало известно, что Керем Бюрсин ведет переговоры о съемках в российском проекте. В свою очередь Ханде Эрчел пробует свои силы в США — в скором времени с ней выйдет сериал «Два незнакомца», а также фильм «Пьянящая любовь».

Ранее Никита Волков рассказал, как его интерпретация Серкана Болата отличается от оригинала.