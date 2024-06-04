От рака умерла Фатма Каранфиль

В одном из частных госпиталей Стамбула от рака скончалась Фатма Каранфиль, один из секс-символов турецкого кино.

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Каранфиль, начавшая сниматься в 1960-х, - актриса полного метра, массы сериалов и мыльных опер. Зимой ей исполнилось 72 года. Пометка о смерти артистки появилась в ее профиле в базе IMDb.

Фатма Каранфиль родилась в Эскишехире. Изучала в Лондоне текстильное дело. Дважды была замужем. В конце 1990-х у артистки был диагностирован рак молочной железы. Поборов недуг, Фатма в 2001-м вернулась в шоу-бизнес.

На ее счету - несколько наград и премий, в частности, Каранфиль в 1968-м и 1972-м годах была названа "Актрисой года" по версиям разных национальных ассоциаций. В фильмографии - "Забудь мое имя", "Жар обжигающей кожи", "Не могу сказать прощай", "Запретная любовь", "Никто не знает", "Великолепный век".