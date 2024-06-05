44-летняя «Веснушка» из сериала Lost объявила об уходе из кино

Канадская актриса Эванджелин Лилли, Кейт "Веснушка" Остин из сериала "Остаться в живых" (Lost, 18+), заявила, что оставляет экраны. При этом отметив, что, возможно, когда-нибудь и вернется в Голливуд. Но это не точно.

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Видео артистка разместила на своем аккаунте в соцсети. В нем Лилли поясняет: теперь она намерена больше времени уделять семье и благотворительности.

Стоит отметить, что свою самую известную роль - Кейт Остин - Лилли оценивает крайне низко, занимается самобичеванием и сетует, что никак не может собраться и пересмотреть шоу - уж очень она там, по мнению Эванджелин, скверно играет.

Среди других заметных ролей Эванджелин Лилли - Тауриэль в "Хоббите", Оса в "Человеке-муравье" и Бейли Таллет в фильме "Живая сталь" с Хью Джекманом.

В августе Лилли исполнится 45 лет. Актриса недолго была замужем за хоккеистом Мюррем Хоуном. В 2004-2009-м встречалась с Домиником Монаганом - музыкантом-наркоманом Чарли из Lost, c 2010-состоит в отношениях с Норманом Кали, одним из создателей этого же сериала. У пары два сына.