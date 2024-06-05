Порноактер рассказал о травме на съемках в шахте

Популярный американский порноактер Томми Ганн (настоящее имя — Томас Страда) заявил, что однажды получил травму на съемках в шахте по добыче золота. Историей он поделился в подкасте Holly Randall Unfiltered, запись которого вышла на YouTube.

© Lenta.ru

Ганн отметил, что снимался в фильме для порностудии Digital Playground.

«Мы снимались в шахте по добыче золота в Калифорния-сити. Это была настоящая шахта», — рассказал он.



По его словам, студия арендовала эту локацию и оборудовала там место для съемок со всем необходимым, включая трейлеры с туалетами.

По сюжету, герой Ганна с его партнершей работали в шахте и должны были убежать, когда началось землетрясение. На голове у порноактера была каска с фонариком, которую он придерживал рукой. В какой-то момент он врезался этой рукой в потолок шахты и сильно поранил палец.

«Я сорвал себе ноготь. Он буквально свисал с пальца. Кожа там выглядела ужасающе, по руке стекала кровь», — описал мужчина травму.



Тем не менее актер перевязал руку и завершил съемки как планировалось.

Ранее порноактриса и модель OnlyFans Хелен Бодруа рассказала о приступе диареи во время первой съемки в карьере. По словам модели, она не осознавала, что с ней произошло, до того момента, пока съемку резко не прервали.