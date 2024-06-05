Умер актер из фильмов "Похищение Агаты" и "Киллер" Ревинский

1 июня ушел из жизни Януш Ревинский, фактурный польский актер кино и театра, певец, артист озвучивания, телеведущий и сатирик.

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Нашему зрителю он в первую очередь знаком по роли боцмана Банка в серии фильмов про приключения пана Кляксы. Там же можно услышать его вокальные способности. Кроме того, Ревинский озвучивал шерифа в культовом мультфильме про Болека и Лёлека - в сериях о похождениях героев на Диком Западе.

Ревинский родился 19 сентября 1949 года в Жарах. В 1972-м окончил Краковскую высшую театральную школу. Играл в "Польском театре" в Познани в начале 1970-х и несколько лет - в варшавской "Студии", активно выступал в кабаре. Был одним из авторов популярной в своей стране сатирической программы Ale Plama.

Об уходе артиста на 75-м году жизни сообщил его сын, телеведущий Йонаш Ревинский, причиной смерти отца назвав проблемы со здоровьем.

Фильмография актера, помимо прочего, включает ленты "Это только рок", "Перстень и роза", "Девочка из отеля "Эксельсиор", "Похищение Агаты", криминально-комедийную дилогию Махульского "Киллер".

Был женат на актрисе Ивоне Бернацкой. Второй их сын - певец Александр Ревинский.