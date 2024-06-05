Одинокая судьба самой «семейной» героини «Секса в большом городе»

Жизнь словно насмешливо поставила актрису из легендарного сериала перед ироничной дилеммой: карьера и популярность или семейное счастье.

© кадр из фильма

Полная противоположность Шарлотте

Кажется, будто актрисы принесли в жертву свое личное счастье ради ролей в сериале. Шарлотта Йорк, примерная хозяйка, идеальная жена и успешная галеристка, воплощенная Кристин Дэвис, была буквально одержима замужеством. Но сама актриса вела совсем другой образ жизни.

Кристин же больше интересовали нескончаемые вечеринки, мимолетные романы и никаких мыслей о семейной жизни. Она брала от своей славы и популярности все и наслаждалась этим по полной. Кстати, изначально именно ее рассматривали на роль главной героини Кэрри. И по иронии судьбы, она действительно завязала роман с «мужчиной мечты»- актером Крисом Нотом.

Списков ухажеров Кристин действительно внушительный: среди них были Алек Болдуин, Дэвид Духовны, Стив Мартин, Джефф Голдблюм, Лив Шрайбер и другие знаменитости. Однако, в отличие от своей героини, дважды выходившей замуж, она так и не нашла того единственного. Сама актриса говорила, что семейный очаг- это не то, к чему она стремится по жизни.

Но в один момент завидную «холостячку» почти удалось затащить под венец актеру Дэмиэну Льюису, но свадьба так и не состоялась. Актриса отказалась переезжать за возлюбленным в другую страну. Эти разногласия пара преодолеть не смогла и расторгла помолвку.

Но в какой-то момент Дэвис задумалась о детях. Около десяти лет назад она осознала, что упустила многое и сильно хочет семью. Не теряя времени, она удочерила девочку, несмотря на отсутствие надежного партнера. Спустя некоторое время Кристин усыновила еще одного ребенка- мальчика. Она воспитывает детей одна. Но заверяет, что это абсолютно не повод для грусти и она действительно счастлива, что обрела семью.

Сейчас актриса признается, что совсем не страдает от одиночества, но все еще надеется встретить свою любовь. Она погружена в новые проекты, воспитание детей и борьбу за права животных.

Любовь к филлерам

В 2021 году на экраны вышло долгожданное продолжение легендарного сериала о четырех подругах. В «И просто так» нам рассказали, как сложилась жизнь главных героинь. Сериал был встречен шквалом критики, часть которой обратилась на Кристин. Зрители обратили внимание на то, как сильно изменилась Шарлотта, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

Фанаты стали обвинять актрису в том, что в погоне за молодостью и красотой, она переборщила с уколами красоты и ее лицо стало выглядеть как пугающая маска.

В социальных сетях на Кристин свалилась целая гора негативных комментариев.

Не Выдержав этого, она призналась, что на самом деле прибегала к различным уколам и немного переборщила с ними. После потока критики Кристин решилась растворить все филлеры.

Фанаты отметили, что без них актриса выглядит гораздо лучше.