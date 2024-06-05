Умерла актриса Маргарита Касымова

Ушла из жизни Маргарита Касымова, советская актриса, сценаристка и первая, как принято считать, в Средней Азии женщина-режиссер.

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Маргарита Наимовна скончалась в Минске в возрасте 86 лет. Об этом передает сегодня ТАСС - со ссылкой на сообщение члена Союза писателей Таджикистана Тилло Неккадама. Подробности не приводятся.

Касымова родилась в Сталинабаде (ныне - Душанбе). Окончила режиссерский факультет ВГИКа в 1961 году - мастерская Довженко и Чаурели. Работала на киностудии "Таджикфильм", снимала на студии "Туркменфильм".

Режиссерский дебют - "Сабина" 1961 года. Сняла ленты "Лето 1943 года", "Дороги бывают разные", "Жили-были в первом классе…", "А счастье рядом", "Сын за отца", "Бальное платье" и другие.

Как актриса снималась с середины 1960-х: комедия "Нужный человек" - с музыкой Зацепина и Крылатова, музыкальная комедия "Взлетная полоса", восточная сказка-притча "Первая любовь Насреддина", криминальная драма "Преступник и адвокаты".

Касымова - заслуженный деятель Таджикской ССР, звания была удостоена в 1976-м.

В 1990-х переехала в Беларусь. В Минске работала на киностудии "Беларусьфильм", была профессором кафедры режиссуры кино и телевидения Белорусской академии искусств.