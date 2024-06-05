Звезда турецких сериалов умерла накануне своего 38-летия

Звезда турецких сериалов Гюльшах Чомоглу умерла накануне своего 38-летия
29 мая в Стамбуле ушла из жизни Гюльшах Чомоглу, турецкая актриса кино, театра и сериалов. Артистка известна, в частности, по шоу "Высшее общество" и "Хороший плохой доктор".
30 мая ей должно было исполниться 38 лет.
Женщина, два года назад родившая своего первенца - дочь, скончалась от рака. Об этом сообщил в соцсети ее муж Гокхан. Диагноз Чомоглу был поставлен тогда же - около двух лет назад.
Пара поженилась в 2018 году.
Гюльшах Чомоглу родилась в Анкаре. Окончила консерваторию. Как актриса дебютировала в театре. Снималась с конца нулевых.