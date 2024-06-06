Звезда «Голодных игр» Том Блайт сыграет в экранизации видеоигры Watch Dogs

Том Блайт, исполнивший роль молодого Кориолана Сноу в фильме «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», сыграет в фильме Watch Dogs, основанного на популярной видеоигре.

© Kinobugle.ru

Его партнершей будет Софи Уайлд, отметившаяся в неожиданном хите «Два, три, демон, приди!».

Режиссировать назначен французский жанровый режиссер Матье Тури, а общими производственными вопросами занимается студия New Regency.

Watch Dogs начиналась как серия видеоигр от Ubisoft. Игроки примеривали на себя роль хакеров, которые используют технологии для борьбы с диктаторскими режимами, контролирующими крупные города. Франшиза обрела популярность и вышла в другие творческие форматы, включая книги и комиксы.