Умер актер Том Бауэр, звезда «Крепкого орешка» и «Секретных материалов»

Ушел из жизни Том Бауэр, американский актер кино и телевидения. Зимой ему исполнилось 86 лет.

Как передает Industry Central, артист "скоропостижно скончался" в своем доме 4 июня. Причина и другие детали не уточняются.

Том Бауэр родился в 1938 году в Денвере, Колорадо. Экранную карьеру начал в 1973-м, фильмография - две сотни пунктов. Актер появляется в мыльной опере "Даллас", сериалах "Блюз Хилл-стрит" и "Полиция Майами: Отдел нравов", в "Секретных материалах" (18+), сиквелах "Полицейского из Беверли-Хиллз" и "Крепкого орешка" (18+), в ситкомах "Офис" (18+) и "В Филадельфии всегда солнечно" (18+), сплэттере "У холмов есть глаза" (18+).

Жена - актриса Урсула Бауэр.