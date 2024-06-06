Роль Пушкина и дружба с Кологривым: как живет Сергей Безруков

Народный артист России Сергей Безруков крайне востребован в кино, но редко появляется на ТВ-шоу и делится подробностями личной жизни. Что известно о здоровье актера, его детях и работе в кино?

Какие роли принесли Безрукову славу

Список звездных ролей артиста сложно не начать с сериала «Бригада», вышедшего на экраны в 2002 году. Безруков воплотил на экране образ Саши Белого, который проходит путь от криминального авторитета до депутата Государственной думы.

Не забудут зрители и игру актера в «Мастере и Маргарите» Владимира Бортко. Безруков сыграл в ленте странствующего философа Иешуа Га-Ноцри. После этого судьба актера на протяжении нескольких лет была связана с литературой.

В 2005 году он воплотил на экране образ крестьянского поэта Сергея Есенина, которого до этого играл в спектакле театра имени М. Н. Ермоловой «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..». Интересно, что Безрукова назвали именно в честь этого литератора.

«Сергеем меня назвали в честь Есенина и в честь деда моего по отцовской линии — Сергея Степановича Безрукова. Есенин и вправду часть нашей семейной религии, передающейся от отца к сыну. Отец впервые сыграл поэта еще до фильма Урусевского „Пой песню, поэт“ — в фильме-опере Агафонникова „Анна Снегина“. Он был первый, если брать историю возникновения образа Есенина в кино», — рассказывал Безруков в одном из интервью.



Уже через год на экраны вышла лента «Пушкин. Последняя дуэль». Безруков сыграл в картине главную роль.

«Пушкин для меня бесконечно живой. Я хотел, чтобы после спектакля люди плакали, чтобы смерть поэта, эта потеря 1837-го года, стала личной потерей для каждого. „У меня отняли Пушкина, у меня его отняли, и мне больно!“ — чтобы это ощущение было у каждого», — рассказывал актер в интервью РИА Новости.



Еще одной «литературной» ролью Безрукова стал Владимир Высоцкий в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Зрители до самой премьеры не знали, кто воплотил на экране советского поэта.

Чем сейчас занимается Безруков

С 2014 года актер занимает пост художественного руководителя Московского Губернского театра. В нем Безруков играет в спектаклях «Хулиган. Исповедь», «Казанова. Ars Vivendi» и «Дядя Ваня».

В октябре 2023 года на Первом канале был показан документальный фильм «Чье сердце бьется громче», созданный к юбилею актера. Режиссером ленты выступила супруга актера Анна Матисон. Она признавалась, что не могла быть объективным и холодным наблюдателем в этой истории.

Сейчас в производстве находится картина «Плевако», в которой Безруков сыграл главную роль. Сюжет 10-серийной картины основан на истории жизни известного адвоката Федора Плевако. Основой сценария стала биография блестящего оратора, которого современники прозвали «московским златоустом».

В апреле 2024 года президент РФ Владимир Путин наградил Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Согласно указу главы государства, актер внес большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

В январе, когда разгорелся скандал со звездой «Слова пацана» Никитой Кологривым, Безруков поддержал молодого коллегу. Актеры вместе снимались в фильме «Момент истины».

«Для Никиты Кологривого, который сейчас стал звездой, эта роль — одна из интересных в его творческой биографии. Он там необычный, это его серьезная работа, и его образ Таманцева, конечно, впечатляет. По тем сложнейшим съемкам, которые были, по характеру героя и тому, что он переживает, например, в истории с матерью», — поделился Безруков в подкасте Первого канала «Креативные индустрии».



С начала 2024 года активно обсуждается создание ленты о лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Кинокритик Александр Шпагин считает, что только Безруков смог бы точно воспроизвести интонации голоса политика.

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, состоится премьера одноименного видеоспектакля.

Что известно о личной жизни Безрукова

С 2000 по 2015 год был женат на актрисе Ирине Безруковой. В 2016 году женился на Анне Матисон. В браке с ней родились дочь Мария и сын Степан.

С 2013 года ходили слухи о том, что у актера есть внебрачные дети от актрисы Кристины Смирновой — Иван и Александра. Он не скрывал этот факт, но говорил о наследниках редко.