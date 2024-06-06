Умер актер Николас Болл, звезда сериала «Чисто английское убийство»

6 июня ушел из жизни Джон Николас Болл, английский актер кино, сериалов и мыльных опер. В апреле ему исполнилось 78 лет.

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За экранную карьеру, начавшуюся в 1960-х, артист сыграл в ста фильмах и телешоу. Среди них - "Пентаграмма", "Комната смерти", "Вместилище кошмаров", "Хроники мутантов", "Холодные ступни" (18+), сериал 1990-х "Тарзан" - с Вульфом Ларсоном, "Чисто английское убийство" и, разумеется, - "Жители Ист-Энда" и "Улица коронации".

Некролог появился в The National - cо ссылкой на агента актера. Причиной смерти указана непродолжительная болезнь.

Болл родился в Уорвикшире. Одно время был женат на актрисе Памеле Стивенсон.