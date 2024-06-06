Мэрил Стрип – одна из самых выдающихся и титулованных актрис современности. Ее карьера длится уже более пяти десятилетий, и за это время она снялась в десятках культовых фильмов и завоевала бесчисленные награды.

Стрип родилась в 1949 году в Нью-Джерси. Она увлеклась актерским мастерством еще в студенческие годы в Вассарском колледже. После получения степени бакалавра она продолжила обучение в Йельской драматической школе, которую окончила в 1975 году.

На протяжении 1980-х Стрип продолжала сниматься в одном выдающемся фильме за другим, включая "Крамер против Крамера", "Выбор Софи" и "Силквуд".

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Несмотря на выдающийся талант, в молодости Стрип не воспринималась как классическая кинозвезда из-за ее нетипичной внешности. Ее лицо не вписывалось в традиционные представления о женской красоте в Голливуде тех лет. Однако именно эта характерная внешность в сочетании с потрясающей актерской игрой сделали ее одной из самых узнаваемых и уважаемых актрис своего поколения.