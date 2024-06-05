В свои 27 лет Зендея успела добиться невероятных высот в актерской карьере. Начав сниматься еще ребенком, она постепенно раскрыла свой многогранный талант, покорив зрителей разноплановыми ролями.

Настоящий прорыв произошел в 2010 году, когда юная Зендая получила главную роль в подростковом сериале "Танцевальная лихорадка" на канале Disney.

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Но Зендея не остановилась на достигнутом. Она с блеском продемонстрировала свою разностороннюю актерскую палитру, перейдя от подростковых ролей к более серьезным и драматическим персонажам. В 2019 году она снялась в сериале "Эйфория", после которого актрису начали приглашать сниматься в большие проекты.

Подробнее о ролях Зендеи смотрите в видео.