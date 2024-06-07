Том Хиддлстон вдохновлялся Суперменом Кристофера Рива для образа Локи

Во время свежего интервью актёр Том Хиддлстон рассказал, что для лучшего отыгрыша Локи он вдохновлялся Суперменом, которого сыграл актёр Кристофер Рив.

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По словам Хиддлстона, его персонаж чем-то смахивает на Супермена: они оба боги и существа из иных миров, которые действовали в рамках своих принципов.

"В какой-то степени мы похожи: он бог или существо из другого мира. Кристофер Рив отыгрывал персонажа так правдиво. Я подумал, что если смогу хотя бы немного приблизиться к его уровню, то уже точно преуспею и меня ждёт успех."



Впервые Хиддлстон сыграл Локи в фильме «Тор» 2011 года. Затем персонаж стал главным злодеем «Мстителей» и сыграл важную роль в «Войне бесконечности», а потом герой получил собственный сериал.