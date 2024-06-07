Умер звезда фильмов «Двойной удар» и «Смертельное оружие»

Умер актер Алан Скарф. Он был довольно известным в кинематографе и снимался как в фильмах, так и сериалах. Ему было 77 лет. Об этом сообщает Free Press Journal.

© кадр из фильма

В некрологе сообщается, что актера не стало еще 28 апреля. Но об этом решили рассказать только сейчас. Последние дни жизни Алан провел в своем доме в Канаде. Он тяжело болел, боролся с раком толстой кишки. Однако вылечиться он так и не смог. Семья артиста назвала именно злокачественные клетки причиной смерти.

Отметим, что в его фильмографии более 40 проектов. Самые известные из них «Двойной удар», «Смертельное оружие», «Звездные врата: Атлантида», «За гранью возможного», «Звездный путь: Вояджер», «Таинственный остров» и другие.

Ранее умер на 79-м году жизни звезда сериала «Чисто английское убийство» Николас Болл.

Также недавно стало известно о кончине актера и тореадора Армандо Сильвестре. Ему было 98 лет, и он сыграл за свою жизнь в 210 фильмах и сериалах.