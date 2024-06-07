«Я был против»: Учитель оценил игру дочери в «Слове пацана»

Актриса Анна Пересильд, воплотившая один из самых запоминающихся женских образов в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», во время работы на съемочной площадке прожила очень сложный для себя период, заявил ее отец режиссер Алексей Учитель. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на полях ПМЭФ-2024, он отметил, что ей выпало сыграть много сложных сцен в этой картине.

© кадр из фильма

Я не раз уже говорил, я был против [участия Анны Пересильд в «Слове пацана»]. Там были сцены сложные со всех точек зрения. Мы обсуждали это с режиссером [Жорой Крыжовниковым], обо всем договорились. А так она, мне кажется, не только актерски, а психологически прожила очень сложный для себя период,— сказал режиссер.



Учитель задался вопросом, какое кино его дочь в дальнейшим для себя выберет. Он отметил, что сейчас ей поступает множество предложений, но ей следует выбирать для себя роли уровнем выше. По его словам, это необходимо, чтобы профессионально развиваться и идти вперед.

Кинематографист признался, что советы по ролям его дочь спрашивает у своей матери Юлии Пересильд. По его словам, юная актриса сейчас работает, опираясь на свои интуицию и ощущения.

Самое главное, что есть естественность. Ее и надо не то что эксплуатировать, а сохранять. А дальше… Я все ей говорю: главное, чтобы тебе до 18 лет не надоело это все. Поэтому лучше сдерживать и тщательно выбирать следующий шаг, — подчеркнул он.



Учитель также признался, что в числе свежих картин, созданных отечественными кинематографистами, его больше всего впечатлили «Мастер и Маргарита» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он отметил, что ему нравится многое из того, что выходило на большие экраны в последние два года.