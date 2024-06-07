Звезду «Слова пацана» обвинили в разрушении памятника природы

Жительница Приморского края возмутилась, что съемочная группа фильма «Большая земля» с Рузилем Минекаевым испортила памятник природы на мысе Брюса. Ее ролик публикует местный Telegram-канал.

«А полюбуйтесь, как у нас кино снимают. Изуродовали просто всю тропу, снесли все на Брюса. Здесь столько шиповника было. Нафиг вы здесь со своими фильмами уперлись, природу нашу колошматить», — возмущенно сказала женщина на видео.



Она показала кадры с тем, как по территории разбросали строительный и бытовой мусор, вытащили кусты шиповника и испортили ведущую к мысу тропу. Ее негодование поддержали в комментариях местные жители. Издание «ФедералПресс» отмечает, что из-за съемок на мыс Брюса не могли попасть ни туристы, ни местные жители на протяжении месяца.

Съемки «Большой земли» начались в Приморском крае в мае 2024 года. Они проходили на полуострове Брюса и Владивостоке. Режиссером выступила Юлия Трофимова («Страна Саша»). В картине снялись: Артем Быстров, Владислав Ветров, Евгения Дмитриева, Павел Майков, Рузиль Минекаев, Евгений Харитонов, Платон Герасимов и Капитолина Соболь.

Ранее стало известно, что фанаты ушли с концерта Светланы Лободы в Латвии.