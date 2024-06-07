После свадьбы Харламова Асмус провела вечер в компании двух молодых актеров

В мае этого года 43-летний шоумен Гарик Харламов сделал предложение руки и сердца своей молодой возлюбленной — 31-летней актрисе Катерине Ковальчук. Пара решила не тянуть с росписью и отправилась в ЗАГС минувшим вечером, 6 июня. В социальных сетях избранницы юмориста уже появилась их совместная фотография на фоне дворца бракосочетания.

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Бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус тоже времени зря не теряла. Экс-супруга звезды Comedy Club провела прошлый вечер в компании двух молодых актеров. Артисты прогулялись по ночным улицам Москвы, заглянув в Новодевичий монастырь. Асмус сделала фото на память, отдельно отметив, что это был лучший вечер 2024 года.

«Кажется, мы обошли пешком всю Москву», — написала 36-летняя Кристина Асмус на фотографии с молодыми людьми.



Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году. Спустя год на свет появилась их общая дочь Анастасия, которой в начале января исполнилось 10 лет. В 2020-ом шоумен и актриса официально расторгли свой брак. В тот же год юморист закрутил роман со своей коллегой по сериалу «Гусар» Катериной Ковальчук.