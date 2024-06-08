Новая должность, обвинения СБУ, скандал с дочерью: как живет Машков

Актера Владимира Машкова назначили новым директором «Современника». Что известно о новой должности артиста, в чем его обвинила СБУ, из-за чего поссорился с переехавшей в США дочерью?

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Что известно о назначении Машкова

Информация о назначении актера на должность директора театра появилась на портале правительства Москвы. Кроме того, художественным руководителем Московского академического театра сатиры назначен Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.

«Принятые решения позволят более эффективно управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок и творческих коллективов для обновления и расширения репертуара, улучшения показателей работы», — сказано в заявлении главы московского департамента культуры Алексея Фурсина.



Весной 2018 года Владимир Машков занял пост худрука «Табакерки». Он сменил на этой должности основателя театра, Олега Табакова, который скончался незадолго до этого. Машков провел ряд реформ в коллективе, обновил репертуар, нашел средства на ремонт зданий.

Режиссер Андрей Житинкин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru на полях ПМЭФ отметил, что назначение Машкова худруком «Современника» является правильным. По его словам, Машков навел порядок в театре «Табакерка», должность в котором он также сохранил.

«Да, ушли великие, ушли Юрий Любимов, Марк Захаров, Галина Волчек, но все равно театр — это самое живое, самое необходимое сегодня москвичам. Поэтому, слава богу, тут все понятно, и преемственность, и действительно дружба Владимира Машкова с Волчек, это было публично. Безусловно, это было очень правильное назначение. И я думаю, что он такой активный, что он сможет сейчас совмещать обе должности», — сообщил Житинкин.



Он добавил, что хотел бы, чтобы в театр вернулся актер Сергей Гармаш. По словам Житинкина, тот думал, что он будет «наследником».

«Но теперь все-таки какая-то справедливость восстанавливается», — резюмировал Житинкин.



Почему Машков не общается с дочерью

Владимир Машков и его дочь Мария Машкова не общаются с марта 2022 года. Они придерживаются разных мнений по поводу специальной военной операции. Мария осудила действия России на Украине. Отец призвал дочь «быть хорошей россиянкой» и «попросить прощения за предательство». Актриса пожелала родителю оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге.

До этих событий Мария жила с семьей на две страны — в России и в США, а после спецоперации решила остаться в Соединенных Штатах Америки. В ноябре 2023 года Машкова стала гражданкой США вслед за мужем и дочерьми. Она пытается построить актерскую карьеру в Америке, недавно сыграла в четвертом сезоне сериала «Ради всего человечества».

Несмотря на конфликт с отцом, Машкова признавалась, что она его очень любит.

«Папу люблю и всегда буду любить. Я считаю его великим артистом, до которого мне воистину профессионально далеко», — писала артистка в соцсетях.



Какие обвинения Машкову предъявили в СБУ

В мае 2023 года стало известно, что на Владимира Машкова в СБУ составили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Режиссера обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, нарушении порядка въезда в страну и оправдании начала спецоперации.