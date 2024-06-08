Стали известны последние слова Заворотнюк перед смертью

Перед своей смертью актриса Анастасия Заворотнюк выражала глубокую благодарность медицинскому персоналу, который ухаживал за ней и прилагал все усилия для ее выздоровления. Об этом рассказали родные актрисы.

«Волшебник, удивительный человек, который совершил почти невозможное, когда все остальные отказывались даже пробовать, — нейрохирург Алексей Леонидович Кривошапкин. Как сказала наша Настя: „Вашими руками действует Господь Бог“», — говорится в сообщении в аккаунте актрисы в соцсети Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).



Также отмечается, что благодаря врачам у Заворотнюк получилось провести «пять драгоценных лет». Благодарность была направлена всей команде врачей — Алексею Гайтану, Элвадасу Чеснулису, Глебу Сергееву, Орхану Абдуллаеву и Игорю Савицкому.

Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. В 2020 году актрисе был поставлен диагноз глиобластома — самая агрессивная и злокачественная форма опухоли головного мозга. Юрист Александр Хаминский рассказал, что наследство Заворотнюк, включающее недвижимость, автомобили и роскошный особняк, достанется в первую очередь ее супругу, детям и матери, передает «Ридус».