Ковальчук раскрыла детали знакомства с Харламовым

Деталей романа Катерины Ковальчук и Гарика Харламова публике известно крайне мало. Вчера актриса, не говоря прямо, дала понять, что они с юмористом теперь муж и жена. Такими же намеками звезда Comedy Club сообщал, что в их личной жизни наступил тяжелый период. Но главное, что разногласия позади, и парочка теперь потихоньку привыкает к новому уровню своих отношений. Катерина, теперь не только актриса, но и жена Гарика, даже решилась дать редкий комментарий журналистам.

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Она рассказала «МК», что до съемок сериала «Гусар», в котором оба приняли участие, они знакомы не были. Однако почти сразу же Катерина почувствовала себя рядом с Гариком комфортно — не только на площадке, но и за ее пределами. Актриса отметила, что юморист постоянно шутил и заряжал энергией всю площадку — в такой атмосфере, по ее словам, работается намного легче. Этому позитиву Катерина у Гарика учится.

"Он вообще невероятно позитивный человек, а его стакан, как говорят, всегда наполовину полон. <...> Мне, бывает, не хватает оптимизма и позитива. <...> Мы смогли пережить ночные съемки на натуре, тогда еще была ужасная погода, шел дождь. Мне еще очень понравилось, что он на самом деле простой, очень открытый и искренний". Катерина Ковальчук



К слову, не так давно влюбленные вместе накинулись на фанатку, которая обвинила Ковальчук в том, что она встречается с Харламовым из-за славы.

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