Страх Ромы Букина и проблемы с девушками: что известно об Александре Якине

Актеру Александру Якину 8 июня исполняется 34 года. В данном материале URA.RU рассказывает о жизни популярного актера, его детстве, страхах и проблемах в личной жизни.

Биография

Детство и юность

Александр Якин родился 8 июня 1990 года в Подмосковье в семье инженера и административной служащей. После развода родителей воспитывался мамой и ее вторым супругом. В детстве посещал хореографическую и театральную студии, проявив актерские способности. Уже в юном возрасте снимался в кино, а затем поступил в Российскую академию театрального искусства (РАТИ) на курс Вадима Андреева, получив профессиональное актерское образование. Актерская карьера была предопределена с самого детства.

Окончив театральный вуз, Александр получил шанс играть на сцене Театра Наций. Его первой работой там стала роль Арлекина в спектакле «Триумф любви». Затем он сыграл в «Укрощении строптивой» поэта Уильяма Шекспира и «Идиоте» писателя Федора Достоевского, утвердив себя как серьезный театральный актер.

В 2017 году Якин воплотил образ Вани Кудряша в постановке «Грозагроза» по пьесе драматаурга Александра Островского. В 2019 году с «Идиотом» в жанре «клоунады-нуара» труппа Театра Наций выступила на «Золотой маске», где актер сыграл роль Рогожина.

Для этой роли Якин разработал особую пластику с расставленными ногами, чтобы добавить «объема» на сцене. Еще одним успехом стала главная роль Левши в одноименной постановке режиссера Максима Диденко.

Роли в кино

В 2002 году Якин снимался в фильмах «Повелитель луж» и «Ковчег», иногда участвуя в массовых сценах с детьми. В 2005 году режиссер Валерий Ахмадов пригласил его на главную роль подростка в фильме «Парниковый эффект», за которую актер получил награды.

Настоящая известность пришла к Якину в 2006 году с выходом сериала «Счастливы вместе», где он сыграл Романа Букина — закомплексованного, но остроумного парня. В 2011 году Якин получил главную роль студента Вани в сериале «Восьмидесятые», а позже снялся в роли дельца Сани в популярном сериале «Физрук».

В 2022 году Якин сыграл второстепенную роль в мини-сериале «Без памяти». Артист в будущем мечтает открыть собственный продюсерский центр.

Телевидение

Александр Якин опасался, что роль Ромы Букина станет для него губительной, но он попробовал себя на телевидении и засветился в развлекательных программах: «Суперинтуиция», «Битва экстрасенсов», «Кто хочет стать миллионером?», «Бульдог-шоу». Хоть он и не стал частым гостем «Камеди Клаба», отрывки из его телеэфиров и интервью быстро становились популярными в сети, так как его чувство юмора привлекало внимание зрителей.

Личная жизнь

До 2015 года Александр Якин не планировал заводить семью, но в 2016 году неожиданно женился на своей однокурснице актрисе Театра Наций Анне Зайцевой. Пара предпочитает не афишировать свои отношения, редко делясь ими в соцсетях. Они вместе путешествуют в свободное время, но не торопятся с рождением детей. Якин ведет достаточно закрытый образ жизни, избегая публичности в личной сфере.

Заложник Ромы Букина

Александр Якин, известный по роли Ромы Букина в сериале «Счастливы вместе», едва не стал заложником этого образа. После трехсот серий сериала ему было сложно поступить в театральное училище, так как зрители ассоциировали его только с этим персонажем.

Однако Якин сумел преодолеть этот стереотип — он окончил ГИТИС и снялся в другом популярном сериале «Восьмидесятые». Несмотря на раннюю славу, Якин сохранил реалистичный взгляд на жизнь.

Проблемы с девушками

В 2007 году стало известно, что у Александра Якина не складывались длительные отношения с девушками. Он является очень влюбчивым парнем, но самый долгий союз на тот момент продлился всего четыре месяца. Александр не любит напыщенных девиц и ценит в девушках юмор и искренность.