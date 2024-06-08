Уилл Смит рассказал об ударе, который получил на съемочной площадке

На съёмочной площадке возможно всё – это Уилл Смит проверил на личном опыте ещё в 2001 году. Тогда актёр снялся в роли боксёра Мухаммеда Али в фильме режиссёра Майкла Манна. В новом интервью актёр вспомнил, что во время работы над лентой получил самый сильный удар за всю карьеру.

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Партнёром Смита был актёр Майкл Бентт. Он сыграл боксёра Сонни Листона, известного как «Большой медведь». Сейчас об опасном инциденте на съёмках Смит вспоминает с улыбкой, а вот тогда ему явно было не до смеха.