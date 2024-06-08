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Уилл Смит рассказал об ударе, который получил во время съёмок в роли Мохаммеда Али

На съёмочной площадке возможно всё – это Уилл Смит проверил на личном опыте ещё в 2001 году. Тогда актёр снялся в роли боксёра Мухаммеда Али в фильме режиссёра Майкла Манна. В новом интервью актёр вспомнил, что во время работы над лентой получил самый сильный удар за всю карьеру.

Уилл Смит рассказал об ударе, который получил на съемочной площадке
© Чемпионат.com

Партнёром Смита был актёр Майкл Бентт. Он сыграл боксёра Сонни Листона, известного как «Большой медведь». Сейчас об опасном инциденте на съёмках Смит вспоминает с улыбкой, а вот тогда ему явно было не до смеха.

Наш тренер пытался научить меня вовремя наклонять корпус вперёд. Как-то раз я слишком поздно выдвинулся и только собирался зафиксировать своё положение, как Майкл выставил свою руку вперёд. Он попал мне прямо по макушке. Мне показалось, что я почувствовал ток. Моя голова буквально вжалась в позвоночник, — рассказал Смит.

Актеры
Майкл Манн
Мухаммед Али
Мохаммед Али
Уилл Смит