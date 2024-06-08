Умерла еще одна звезда "Моей прекрасной няни"

7 июня в Афинах умерла Деспина Стилианопулу. Стилианопулу - греческая певица, актриса театра, кино, сериалов и мыльных опер, одна из национальных "королев эпизода".

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Актриса была известна, главным образом, комическими ролями провинциалок - с акцентированным говором. Часто играла горничных, служанок, экономок и так далее. В частности, в 2003-2005 годах - в греческой версии "Моей прекрасной няни".

Полная фильмография - порядка ста пунктов, начиная с экранного дебюта в 1960-м.

Деспина ушла из жизни утром пятницы на 92-м году жизни. Об этом в соцсети сообщила ее племянница Анна. Похороны пройдут в Афинах 12 июня.

Деспина Стилианопулу долгие годы руководила театральной труппой в Пирее, выпустила автобиографию в 2012-м. Была замужем за актером и певцом Петросом Миласом.