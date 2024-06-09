Актриса Анна Хилькевич сообщила в Telegram-канале, что отправилась в больницу.

Хилькевич рассказала, что столкнулась с панической атакой. Она выразила беспокойство за свое здоровье. По словам артистки, с каждым годом она становится все более мнительной и тревожной.

«А может, это период такой. В такие времена, конечно, нужно больше заниматься ментальным здоровьем и снова подключать дисциплину и все режимные моменты», — поделилась актриса.



26 мая Анна Хилькевич организовала вечеринку, на которой она и муж, бизнесмен Артур Волков, узнали пол будущего ребенка. Хилькевич и Волков с детьми нажали на кнопку, и появился дым розового цвета. Это означало, что у супругов появится на свет девочка.

Хилькевич и Волков сыграли свадьбу в августе 2015 года в Москве. В том же году Анна Хилькевич родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей. Артистка рассказывала, что в первую беременность набрала 22 кг, а во вторую — 23 кг. Хилькевич худела полтора года, чтобы вернуть свою форму.