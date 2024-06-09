Актер Анисимов рассказал о своей госпитализации

Актер Кирилл Анисимов подтвердил в беседе с NEWS.ru госпитализацию после собрания в Театре Сатиры.

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Анисимов рассказал, что ему стало после собрания. Артиста увели на скорой в реанимацию, где провели осмотр. Актер уточнил, что не терял сознание.

«Меня осмотрели, УЗИ показало, что с сердцем все хорошо, анализы вроде хорошие, то есть инфаркт сняли, как и предынфарктное состояние. Сейчас перевели в обычную палату, будут наблюдать», — отметил актер.



Анисимов уточнил, что сейчас чувствует себя хорошо. Он предположил, что ему стало плохо из-за духоты, недоедания, недосыпа и стресса.

8 июня издание mk.ru сообщило, что у Анисимова случился сердечный приступ во время представления нового художественного руководителя Евгения Герасимова. По данным СМИ, врачи оказали первую помощь, а после госпитализировали его в больницу.

Кирилл Анисимов работает в Театре сатиры с 2022 года. В его фильмографии 11 работ. Он играл в таких проектах, как «Черная лестница», «Балабол», «Кодекс чести», «Мент в законе».