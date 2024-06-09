Кожевникова призналась, что была удивлена концовкой «Универа»

Актриса Мария Кожевникова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что была удивлена концовкой сериала «Универ. 13 лет спустя», в котором есть намек на появление ее героини Аллы Гришко в новых сериях.

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Кожевникова отметила, что не знает, будет ли участвовать в продолжении «Универа». Она назвала маловероятным возвращение к съемкам в сериале, потому что «слишком много чего должно совпасть». Однако артистка не против снова встретиться в кадре с Виталием Гогунским, Валентиной Рубцовой и Андреем Гайдуляном.

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Кожевникова призналась, что ей очень приятно внимание фанатов к старым сериям «Универа». Артистка отметила, что благодарна проекту.