Иэн Маккеллен — о возвращении к роли Гэндальфа

Недавно британский актёр Иэн Маккеллен, исполнивший роль волшебника Гэндальфа в серии фильмов «Властелин колец», дал новое интервью журналистам. В ходе разговора артиста спросили, появится ли он в новой картине франшизы.

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По словам Маккеллена, на данный момент никаких предложений об участие в съёмках ему пока не поступало. В шутку актёр добавил, что с радостью снимется в ленте, если ему успеют прислать сценарий до тех пор, пока он жив.

Ранее Питер Джексон рассказал, что будущая картина расскажет предысторию Голлума и покажет ту часть истории персонажа, которую авторы не осветили в предыдущих фильмах. По книгам Толкина, Гэндальф отправлял на поиски Голлума именно Арагорна.

Премьера «Властелина колец: Охота на Голлума» запланирована на 2026 год, а точная дата пока неизвестна.