Уилл Смит хотел забрать собаку со съемок фильма «Я — Легенда»

На этой неделе Уилл Смит принял участие в шоу Hot Ones на канале First We Feast. В ходе разговора с ведущим актёр вспомнил производство культовой постапокалиптической картины «Я — Легенда».

Артист поделился, что во время съёмок ему очень запомнилась немецкая овчарка по кличке Эбби, которая в фильме сыграла пса Сэма. По словам Смита, собака была невероятно умной и за время работы над лентой он сильно сблизился с ней.

Да она сама это сыграла, она научилась обмякать, и я уложил её на землю [речь идёт про сцену с убийством собаки]. Но как она это делала – ума не приложу! Это было похоже на работу с блестящей актрисой.

Актёр признался, что в какой-то момент был готов забрать собаку себе домой, однако не смог этого сделать, поскольку Эбби «была кормильцем своей семьи, и ей пришлось остаться с хозяевами».