Актриса из "Чародеев" умерла после "нескольких неудачных падений"

Ушла из жизни Бетти Энн Риис, американская актриса кино, сериалов и мыльных опер. В апреле ей исполнился 81 год.

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Бетти Энн Риис скончалась в своем доме в Калифорнии. Об уходе звезды 1970-х сообщила ее племянница Кэтлин, уточняя, что перед кончиной артистка "перенесла серию неудачных падений".

Возможной причиной смерти предварительно назван инсульт, пишет The Mirror. Отмечается, что еще в начале 1990-х у Риис диагностировали рассеянный склероз.

Риис родилась в 1943 году в Огайо в семье юриста. Окончила Университет Майами, актерскому мастерству обучалась в Пасадене.

Снималась с середины 1960-х, амплуа - сильные женщины и антагонистки. В списке - сериалы "Невероятный Халк" и "Чародеи", "мыло" "Медицинский центр", взявшее "Золотой глобус" как лучший драматический сериал в 1971-м, "Спецназ" и "Улицы Сан-Франциско", хоррор "Повелитель смерти" и другие.

По словам племянницы, актриса никогда не была замужем. У покойной остались две кошки, которых родственница предлагает кому-нибудь приютить.