Умер актер Алексей Халецкий

В возрасте 39 лет скончался актер и кинооператор Алексей Халецкий. О смерти артиста сообщается в группе проекта "Дети 90-х".

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Отмечается, что в полнометражном фильме и сериале Халецкий выступал в качестве оператора-постановщика. Также в многосерийном фильме он играл дядю Юру. Причина смерти не называется.

Сериал и полнометражный фильм "Дети 90-х" вышли в 2015 году. Отзывы критиков этого проекта разнятся: одни считают "Детей 90-х" откровенным примитивом с элементами самодеятельности, другие называют настоящим свидетельством эпохи. В "Детях 90-х" часто видят отсылы к "Бригаде" и балабановской дилогии "Брат".

Сейчас ведется работа над созданием второго полнометражного фильма "Дети 90-х".