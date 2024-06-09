Накануне своего 30-летия скончалась турецкая актриса Гюльшах Чомоглу. Об этом сообщил ее муж в соцсетях.

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Актриса Гюльшах Чомоглу скончалась еще 29 мая. Вскоре о смерти сообщил ее муж. Отмечается, что знаменитости было 29 лет, последние годы она боролась с раком.



«Моя дорогая жена, радость моей жизни, мама моей прекрасной дочери, к сожалению, ушла от нас», — написал ее супруг.



Отмечается, что рак у актрисы обнаружили вскоре после рождения ребенка.

Гюльшах Чомоглу родилась в Анкаре, Турция. Окончила консерваторию. С 2000 годов начала сниматься в кино и сериалах. Самыми известными работами актрисы являются роли в фильмах «Хороший плохой доктор» и «Высшее общество».

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