Как сложилась судьба главных звезд сериала «Моя прекрасная няня»

Музыкальную заставку: «Она работала в бутике в Бирюлево, пока ее парень не выкинул с работы…», пожалуй, припомнит без труда любой, кто был очарован первым российским ситкомом «Моя прекрасная няня». В конце мая ушла из жизни его главная звезда — Анастасия Заворотнюк. Как сложилась судьба остальных актеров сериала — выясняла «Вечерняя Москва».

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«Очуметь, гламурненько!»

Анастасия Заворотнюк могла не получить главную роль, так как ее прочили Нонне Гришаевой. Могла стать няней Викой даже Наташа Королева, но приход на кастинг Насти решил все. Американские продюсеры, которые присутствовали на смотрах, утвердили именно Заворотнюк. Дело в том, что она как никто походила на американскую версию няни, которую в оригинальном сериале звали Фрэн.

После ситкома у Заворотнюк появились новые фильмы и проекты: зрелищный приключенческий боевик «Код апокалипсиса», где она привычное амплуа сменила на кардинально другое — ей досталась роль бесстрашного секретного агента. Также были кинокартины: «Неидеальная женщина», «Служебный роман. Наше время», проект «Мамы», сериал «Между нами, девочками. Продолжение» и многие другие.

Помимо киноработ и театра Табакова, где Настя служила не менее 10 лет, у звезды был и опыт работы на телевидении. В 2005 году она стала ведущей программы «Хорошие песни», сменив на этом посту Тину Канделаки. В 2012-м на Первом канале у Заворотнюк вышло собственное юмористическое шоу «Настя». Потом были «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Две звезды» и «Кухня для чайников».

Заворотнюк в 2006 году была удостоена звания заслуженной артистки РФ. Ее творчество было отмечено множеством престижных наград, в том числе премией ТЭФИ за роль в сериале «Моя прекрасная няня» и премией ФСБ России за роль в картине «Код Апокалипсиса».

В 2019 году у актрисы обнаружили рак головного мозга. На протяжении пяти лет она боролась со страшным недугом, но болезнь победила. Актриса ушла из жизни в возрасте 53 лет. Это произошло 30 мая. Похоронили народную любимицу на Троекуровском кладбище.

Няня Вика невозможна без «маминых блинчиков» и «какавы». Именно такие фразочки знаменитой телевизионной мамы Заворотнюк закрепились за Народной артисткой РФ Любовью Полищук. Известная уже тогда актриса стала настоящим подарком и бриллиантом для «Моей прекрасной няни».

«Нэ мамкай! Блинчык бэз смэтанки — шо Чапаев бэз тачанки», — говорила героиня Полищук — Любовь Григорьевна Прутковская — в одной из серий.

Судьба великой артистки сложилась тоже печально, как и судьба ее телевизионной дочери. К сожалению, в 2005 году врачи обнаружили у Полищук рак позвоночника. Ни один зритель не знал, какие боли испытывала актриса во время съемок «няни».

Чтобы не упасть в обморок от боли, ей приходилась выпивать горсть таблеток и смиренно терпеть длительный процесс съемок. А чтобы отработать финальный съемочный день, актриса даже отпросилась из больницы.

Поняв, что не сможет победить болезнь, Полищук приняла решение выписаться из больницы. Она вернулась домой к родным. 25 ноября 2006 года близкие не смогли разбудить звезду, и ее вновь госпитализировали в состоянии комы с гипертоническим кризом. После оказания надлежащей медицинской помощи актриса была выписана домой.

Однако через три дня ее не стало. Любовь Полищук скончалась от саркомы позвоночника 28 ноября 2006 года. Место ее захоронения находится на Троекуровском кладбище, что символично — недалеко от Анастасии Заворотнюк.

Баба Надя

Еще одной звездой ситкома и членом семьи Прутковских стала легендарная бабушка Вики — баба Надя или Надежда Михайловна, которую исполнила не менее известная народная артистка РФ Александра Назарова. Не секрет, что за ее плечами были сотни театральных и киноролей. Актриса до последнего выходила на сцену родного Театра имени Ермоловой.

Сперва актрису хотели задействовать лишь в одном эпизоде ситкома, однако Александра Ивановна настолько очаровала продюсеров, что ее роль решено было расширить.

К сожалению, в 2019 году Назарова скончалась от тяжелого недуга. Она страдала от заболевания легких. В июле 2019 года актриса попала в больницу и больше не покинула ее пределы. В августе того же года она скончалась от полиорганной недостаточности, вызванной ее активным курением. Звезда также похоронена на Троекуровском кладбище.

Маша

Для актрисы Екатерины Дубакиной роль Марии Шаталиной или просто Маши — стала билетом в мир больших кинопроектов. Сама же актриса, по ее собственным признаниям, работу в ситкоме не считает чем-то грандиозным:

— Честно говоря, мне кажется, у Маши не было какого-то уникального, выстроенного мною образа. Я вообще не считаю ту работу по-актерски интересной. Мне в том моем возрасте (14–16 лет — прим. «ВМ») трудно было справляться со всем этим взрослым миром, ориентироваться в нем и в этой работе... А вот от шлейфа этой роли, конечно, хотелось бы избавиться.

После ситкома актриса сыграла в фильме «Жара», а также в сериалах «Метод», «Про веру» и «Провинциальный детектив», где она получила главную роль, и в других проектах.

Также актриса выступала на сцене в Театре на Малой Бронной, срежиссировала три спектакля. Кроме того, она является автором идеи благотворительного спектакля «Особые люди».

В 2021 году вышла замуж. В этом же году Дубакина создала свой театр — Театр «Дело молодых» (ТДМ).

Дениска

А вот актер Павел Сердюк вообще не планировал связывать свою жизнь с кино. Парень мечтал стать музыкантом, а оказался на съемочной площадке «Моей прекрасной няни». Ради участия в сериале Сердюк даже закончил школу экстерном.

Когда ситком вышел, то на Павла обрушилась слава, он даже перевелся в театральное училище и снялся в сериале «Ранетки». Там его судьба свела с Аней Рудневой, с которой у них завязался роман, и они даже пошли под венец. Затем у них родилась дочь София. Но брак не сложился — пара распалась спустя три года совместной жизни. Актер старался развод не комментировать. Однако позже Руднева призналась, что экс-супруг изменял и ей даже угрожала его любовница.

После расставания с гитаристкой «Ранеток» Сердюк перестал делать публикации в соцсетях и начал вести затворнический образ жизни, поэтому известно о нем мало. В 2020 году в СМИ появилась информация, что Сердюк решил кардинально поменять жизнь и теперь занимается починкой автомобилей.

Ксюха

Кто же не знает умную и серьезную Ксению Шаталину? Смышленую дочь знаменитого киношного продюсера помнит каждый зритель. А роль вундеркинда сыграла петербурженка Ирина Андреева.

Когда съемки сериала завершились, Ира сразу же переехала в Лондон, где окончила Королевский колледж, получила высшее образование по специальности «международная политика» и осталась жить в Великобритании.

Известная когда-то всем Ксюша полностью сменила имидж, перекрасилась в блондинку и путешествует по миру. По последним данным, она проживает в Женеве. По некоторым данным, у бывшей актрисы есть молодой человек, правда, сама она ничего не рассказывает об этом.

Максим Викторович

Актер Сергей Жигунов, который на момент съемок уже был известен широкой аудитории, воплотил в жизнь роль того самого знаменитого продюсера Максима Шаталина, как раз и пригласившего работать к себе няней Викторию Прутковскую. Старшее поколение помнит Жигунова еще по советскому сериалу «Гардемарины, вперед!», а также по его ролям в других проектах, например, в фильмах «Принцесса на бобах» и «Сердца трех».

В начале нулевых о нем было мало что известно, и ситком, в котором он снялся, вернул Жигунову былую славу. К слову, после съемок в «Моей прекрасной няне» экранный роман Заворотнюк и Жигунова перешел и в реальную жизнь, однако продлился он недолго. По признаниям актера Михаила Боярского, который наблюдал за отношениями артистов, они не были похожи на сказку, как это было между героями в ситкоме.

— Жигунов никого к ней не подпускал. Эта история не так волшебна. Всем хочется сказки. Нет, это не сказка, — рассказал Боярский.

В 2016 году актер столкнулся с финансовыми трудностями, и ему даже пришлось объявить себя банкротом.

Кроме того, Жигунов пытался построить и политическую карьеру. В 2003 году вступил в политическую партию «Единая Россия». Входил в Совет по культуре и искусству при президенте РФ. В августе 2021 года в период выборов в Госдуму был назначен советником председателя партии «Новые люди» по культуре.

Сегодня актер изредка появляется в фильмах, и, подобно герою Максиму Шаталину, пытается развиваться в продюсировании. Также Жигунов написал сценарии к двум фильмам и выступил режиссером фильма «Три мушкетера».

Что же касается личной жизни, то с марта 2021 года Жигунов женат на журналистке Виктории Ворожбит.

На похороны своей бывшей возлюбленной Анастасии Заворотнюк он не приехал.

Жанна Аркадьевна

Невероятно мастерски сыграла роль стервы-секретарши Жанны Аркадьевны Ижевской актриса Ольга Прокофьева. Удивительно, но сначала эту роль себе присмотрела Любовь Полищук, народной артистке нравились наряды знаменитой блондинки, но из-за того что Заворотнюк и Полищук были чем-то похожи, их решили сделать мамой и дочкой, а роль стервозной секретарши досталась Прокофьевой.

Карьера актрисы после ситкома продолжила идти в гору, она даже пробовала себя в роли телеведущей. Однако в личной жизни Прокофьевой пришлось пережить настоящий кошмар: бывший супруг Юрий Соколов откровенно измывался над ней. После развода Ольга наконец-то выдохнула. В настоящий момент актриса работает в Театре имени Маяковского, изредка появляясь в кинопроектах.

Дворецкий Константин

Представить себе дом Шаталиных без дворецкого Константина Николаевича крайне тяжело. Невероятный мужчина с харизмой, британскими манерами, знающий толк в крепких напитках, изысканных блюдах и тонком юморе, которым отравлял жизнь Жанны Аркадьевны, — стал настоящим «крашем» для многих.

Дворецкий Константин — одна из самых ярких ролей в карьере Бориса Смолкина. Однако кинопроектам Смолкин предпочитает театральную профессию, поэтому и сегодня он мало снимается и продолжает работать в театре.

Также он занимается озвучиваем фильмов. Например, актер озвучивал магистра Йоду в «Звездных войнах».

Его сын — Глеб Смолкин — является звездой фигурного катания.

Галчонок

Роль шебутной и вечно растерянной, а местами и недалекой подруги Вики — Галины — сыграла российская актриса Олеся Железняк. Она уже была довольно известна публике, но роль Галки еще больше повысила ее популярность. После сериала она только и делала, что с одного проекта переходила в другой.

Актриса снялась во множестве фильмах, участвовала в шоу «Ледниковый период-2» в паре с Максимом Марининым, была ведущей проекта телеканала НТВ «Ты суперстар!». Также она является и актрисой дубляжа. Например, Железняк озвучила Печаль в известном мультфильме «Головоломка».

Известно, что у Олеси Железняк большая семья: супруг и четверо детей.