Какой была Татьяна Пельтцер – самая веселая бабушка советского кино

«Бабушка-скандал» – так за глаза называли Татьяну Пельтцер. Народной артистке СССР исполнилось бы 120 лет. Корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова пересмотрела ее работы и убедилась, что любили актрису и ее персонажей исключительно за взрывной характер.

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На сьемках фильма «Формула любви» Татьяне Пельтцер, как и ее героине, тоже не спалось, но по другой причине. Народная артистка СССР была картежницей.

«Они играли на деньги по ночам. С сигаретами, с кофе. Они нас выгоняли, потому что мы им мешали. Там был Броневой, Пельтцер, звукооператор. Потом они с утра вставали из-за стола и шли сниматься», – вспоминает заслуженная артистка России Елена Валюшкина.



При этом Татьяне Пельтцер на тот момент было уже 80 лет. Актриса думающая. Умно играла на сцене и в преферанс. Предпочитала классическую распасовку – ленинградку. Злилась, когда проигрывала и не прощала карточные долги. Александру Абдулову как-то 9 копеек. Ольге Аросевой – 200 руб. Дома у Пельтцер стояли два ломберных стола. Один из них старинный с сукном вишневого цвета. Его актриса завещала своей соседке, коллеге по сцене и вечной партнерше по преферансу Ольге Аросевой. Та вспоминала, что после первой «пульки» в доме у Татьяны Ивановны всегда подавался чай. После второй – водочка.

Пельтцер была остра на язык. Ее даже называли «бабушка-скандал». Мать Татьяны Пельтцер – еврейка. Дочь киевского раввина. Отец – обрусевший немец. Был Иоганн, стал Иван. Актер по профессии Иван Пельтцер. До революции имел частную школу актерского мастерства. На его уроках дочь и выросла. Но диплома никогда не имела. Для Татьяны Пельтцер фильм 1943 года «Она защищает Родину» стал дебютным. Но ни имени в титрах, ни лица крупным планом. Она играла в массовке колхозницу. На сьемки ее привел отец. Лауреат Сталинской премии.

Юность Татьяны Пельцер прошла недалеко от Красной площади. В Чистом переулке еще в 1920 годах ее отец купил трехкомнатную квартиру с коврами, фарфором и мебелью, как говорила сама актриса. Старожилы этого кооперативного дома до сих пор показывают под окнами куст сирени, который, по их словам, посадила сама актриса.

Татьяна Пельтцер – «золотая молодежь» того времени. В коммуналке не жила. Удачно вышла замуж. Вслед за мужем-немецким коммунистом переехала в Берлин. Там работала в торговом представительстве Советского Союза. Через год быть машинисткой ей надоело. Она вернулась в Москву. Но в столичных театрах ее не жаловали. Харизматичная актриса затмевала собой остальных. В итоге Пельтцер уволили из Моссовета. По официальной версии, из-за отсутствия профобразования. Свое решение ей озвучил режиссер Юрий Завадский. Он же годы спустя кричал: «Вон из театра» другой королеве эпизодов Фаине Раневской. В ответ от нее получил: «Вон из искусства».

Встретиться на экране Раневской и Пельтцер однажды довелось. Они обе играли в фильме «Свадьба». Сварливых жен. Для Татьяны Пельтцер эта эпизодическая роль стала первой серьезной работой в кино. Ей тогда было уже 40 лет. Фаина Раневская на восемь лет старше, но амплуа такое же. Пельтцер быстро стала ее негласной конкуренткой. Даже в мультфильмах. Они так похожи при всей своей разнице. Баба-Яга у Пельтцер борется за счастье. Фрекен Бок у Раневской тоже устала от одиночества.

В жизни и Пельтцер, и Раневская – обе не замужем. Обе так и не родили детей. А на экране заботливее и комичнее матерей в их исполнении не было. После того как Татьяна Пельтцер сыграла мать солдата Ивана Бровкина, во втором фильме специально для нее расширили роль. Именно Пельтцер убедила режиссера назвать ее героиню Евдокией, а не Серафимой, как было задумано изначально. Московская модница на интуитивном уровне тонко чувствовала деревенскую жизнь. Оттого и переиграла всех колхозных мамаш, как говорила сама про себя.

«Такие актрисы, как Пельтцер, как Раневская – это те примы, которые каждый раз проверяли режиссера на прочность. Режиссера, который входит на первую репетицию, можно сравнить с приходом Запашных в клетку с дикими животными», – отметил театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.



Когда снимали «Приключения желтого чемоданчика», Татьяне Пельтцер было 66 лет. Но она отказывалась от дублера, и сама выполняла большинство трюков.

«Замечательным отличием Пельтцер в тех ролях, которые она играла, было то, что почти все ее бабушки были невероятно хулиганскими», – вспоминает Григорий Заславский.

Хулиганка. Картежница. Хорошо блефовала за картами, держала лицо и в жизни. 30 лет играючи отбивала нападки режиссера Валентина Плучека. Пока однажды не высказала ему все.

«И значит полетело. Он в зале, она там. Обозвали друг друга. «Сумасшедший старик». Как-то еще», – рассказывает заслуженная артистка РСФСР Нина Корниенко.



В итоге Пельтцер громко хлопнула дверью и ушла в Ленком, где еще 15 лет выходила на сцену. Вплоть до своих 85 лет. Под конец жизни Татьяна Пельтцер уже забывала текст. Тогда Марк Захаров попросил драматурга Григория Горина написать для нее роль без слов. Так, в спектакле «Поминальная молитва» появилась потерянная старушка.

Актрису, которую никто не помнит молодой, зрительный зал каждый раз приветствовал стоя. Главную экранную бабушку Советского Союза.