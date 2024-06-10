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Умерла заслуженная артистка России Галина Свербилова

На 87-м году жизни умерла актриса Галина Свербилова. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.

Умерла актриса Галина Свербилова
© РИА Новости

Заслуженная артистка России служила в театре с момента его основания и может считаться одной из его создательниц, заявили в пресс-службе. Роли актрисы в «Трех толстяках» и «Морозко» зрители называли эталонными.

Голос Галины Свербиловой был знаком всем детям СССР, так как многие спектакли театра транслировались по радио и выходили на пластинках.

«Голос ее обладал какой-то магией, завораживал настолько, что в театр приходили именно «на Свербилову», по нему учились и петь, и любить театр», – сообщили в театре.
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Морозко
Три толстяка