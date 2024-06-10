Умерла заслуженная артистка России Галина Свербилова
На 87-м году жизни умерла актриса Галина Свербилова. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.
Заслуженная артистка России служила в театре с момента его основания и может считаться одной из его создательниц, заявили в пресс-службе. Роли актрисы в «Трех толстяках» и «Морозко» зрители называли эталонными.
Голос Галины Свербиловой был знаком всем детям СССР, так как многие спектакли театра транслировались по радио и выходили на пластинках.
«Голос ее обладал какой-то магией, завораживал настолько, что в театр приходили именно «на Свербилову», по нему учились и петь, и любить театр», – сообщили в театре.