Светлана Ходченкова вернется в театр ради одного спектакля

Российская актриса Светлана Ходченкова вернется на театральную сцену после долгого перерыва, рассказал РИА Новости продюсер, руководитель частного театра «Ателье» Эльшан Мамедов. По его словам, она сыграет в постановке «Зал ожидания». Сама актриса отметила, что это именно тот спектакль, ради которого она готова вновь поработать в театре.

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"«Зал ожидания» для меня — это именно та история, с которой я хочу вернуться в театр после довольно долгого перерыва, и новая актерская задача. Нам предстоит совместить два способа существования — кино и театр. Это сложно и очень увлекательно", — рассказала Ходченкова.



«Зал ожидания» представляет собой российскую адаптацию французской пьесы La Valse du hasard. Режиссером постановки выступил Павел Пархоменко. Главную героиню он описал как грешницу, вся жизнь которой — ошибка на ошибке. Известно, что партнером Ходченковой станет Александр Метелкин.

Ранее стало известно, что Ходченкова в экранизации романа «Волшебник Изумрудного города» сыграет Бастинду, злую колдунью и правительницу Фиолетовой страны. Артистка предстала в необычном для нее образе: в мрачных одеяниях, с черными линзами, а в руках у нее посох с черепом.