Эмилия Кларк рассказала о главном страхе во время съемок

Актриса и звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк призналась, что боялась увольнения, когда перенесла два инсульта, пишет Daily Mail. Знаменитость тогда временно потеряла способность говорить и едва не впала в кому. По словам Кларк, лишение работы стало ее первым страхом.

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"Боже мой, неужели меня уволят? Неужели они решат, что я не справлюсь с работой?" — вспоминает актриса.



Последствия инсультов в 2011 и 2013 годах могли серьезно повлиять на актерскую игру Кларк. Однако актриса практически полностью восстановила все необходимые функции, несмотря на слова медиков, что такие исцеления происходят редко. После выздоровления звезда «Игры престолов» основала организацию для помощи пострадавшим от кровоизлияния в мозг.

Ранее коллега Кларк по съемкам в знаменитом сериале Чарльз Дэнс был замечен с подругой на нудистском пляже. Актер сыграл Тайвина Ланнистера в «Игре престолов». 77-летняя знаменитость и его 55-летняя спутница провели выходные на испанском острове Форментера. Пара купалась в Средиземном море, после чего отправилась по магазинам.

Актер вместе со своей избранницей уже четыре года. Дэнс познакомился с ней когда развелся после более чем 30 лет брака и нескольких коротких романов.