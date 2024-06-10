Ольга Остроумова объяснила, почему не смотрела ремейк «А зори здесь тихие...»

Народная артистка РФ Ольга Остроумова в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, почему не смотрела новую версию культового советского фильма «А зори здесь тихие...».

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По словам актрисы, она не видит смысла в том, чтобы переснимать кино.

"Не видела, не могу, не понимаю и не хочу понимать. Пусть делают, я же не могу запретить, просто смотреть не буду, и все. Отойду, не мое это", — сказала Остроумова.



Напомним, в версии 1972 года артистка сыграла роль Жени Комельковой.

Также артистка призналась, что смогла оценить фильм «Доживем до понедельника», в котором она исполнила роль Риты Черкасовой, относительно недавно. По словам Остроумовой, она начала смотреть киноленту по телевидению и не смогла оторваться.

До недавнего времени в мире в год снималось порядка 200 различных ремейков. Сейчас подсчитать их число не представляется возможным. Мысль «А отчего бы не повторить это?» приходит в голову режиссерам и продюсерам все чаще. Но что есть ремейк? Просто откровенное перелицовывание материала на новый лад, свидетельство мыслительной лени или немая констатация кризиса идей? Попробуем разобраться с «Вечерней Москвой».