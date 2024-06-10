Куда пропала актриса Оксана Фандера

Актриса Оксана Фандера в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации.

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Как и где она живет сейчас, что известно о ее личной жизни и политической позиции?

Чем известна Фандера

Оксана Фандера родилась 7 ноября 1967 года в Одессе в семье актера и искусствоведа. Однако родители развелись, когда она была еще маленькой.

Когда Фандере было 14 лет, ее мать повторно вышла замуж, и семья переехала в Москву. Однако актриса признавалась, что до сих пор скучает по Одессе.

«Когда я приехала в Москву, мне казалось, что попала на другую планету. Сама же я выглядела странной со своим одесским темпераментом, открытостью и желанием общаться. В Москве пришлось застегнуть душу на все пуговицы и усмирить свой южный пыл. У нас же было свободное, дворово-уличное одесское детство... В хорошем смысле слова. Мне очень не хватает моря в Москве. Очень уютно чувствую себя в Одессе, стараюсь бывать там каждый год, и море там мне кажется самым лучшим», — рассказывала она.



Фандера окончила ГИТИС. Она снималась в картинах «Приключения Электроника», «Утреннее шоссе», «Сталинград», «На углу, у Патриарших», «Черная комната», «Шатун», «Третий вариант», «Статский советник», «Каменная башка», «Про любоff», «Городские шпионы», «Брут», «Салют-7», «Неуловимые» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Фандеры

В 1990 году Оксана Фандера вышла замуж за актера и режиссера Филиппа Янковского. В браке родилось двое детей — Иван и Елизавета. Оба они пошли по стопам родителей и стали актерами.

В середине 2000-х отец Янковского народный артист СССР Олег Янковский заболел раком. Он умер в 2009 году. Спустя время онкологию на третьей стадии обнаружили и у Филиппа. Его отвезли в Израиль, где он прошел курс химиотерапии. Сейчас у него нет онкологического заболевания.

На съемках картины «В движении» артист закрутил роман с коллегой Леной Перовой. Из-за этого чуть не разрушился его брак с Фандерой. Спустя время супруги вновь чуть не расстались — актриса хотела уйти от мужа из-за того, что он пристрастился к алкоголю.

По словам Фандеры, секрет их счастливой с Янковским семейной жизни в свободе.

«Не нужно следить за мужчиной, если он по сути своей полигамен. Те, кто закрывает глаза на какие-то вещи, поступают мудрее. Наши отношения — это определенная форма игры. Мы получаем удовольствие от того, как мы существуем рядом. У нас нет долженствования, нет той системы координат, которая обычно принята в семье. Мы продолжаем учиться друг у друга каким-то очень важным для роста каждого из нас вещам», — делилась артистка.



Летом 2021 года у сына Фандеры Ивана Янковского и актрисы Дианы Пожарской родился сын. Его назвали Олегом в честь дедушки. Фандера много времени уделяет внуку.

«Это огромное счастье. Замечательно, что внука зовут Олег Иванович Янковский. Так уж получилось. Мы не настаивали, чтобы мальчика назвали Олегом, но были очень рады. Посчитали, что это знак. Хороший знак... Мы нянчимся, конечно», — отмечали актриса и ее супруг.

В мае 2024 года стало известно, что их дочь Елизавета Янковская выходит замуж. По данным СМИ, ее избранником стал актер Вадик Королев.

Что Фандера говорила о спецоперации

Оксана Фандера после начала спецоперации опубликовала в соцсетях кадр своего балкона, где на перилах висел украинский флаг.

«Маме — городу О», — подписала она снимок, имея в виду Одессу, в которой родилась.



Тогда СМИ и коллеги по цеху раскритиковали актрису за поддержку Украины. После этого она обозначила свою позицию.

«В силу сложившихся обстоятельств, то есть эмоций, которые переполняют всех и каждого неравнодушного человека, независимо от человеческой, гражданской и политической позиции, в силу того, что некоторые горячие головы наотмашь бьют словесно несогласных с ними и получают в ответ такую же агрессию, в силу того, что, защищая свою позицию, люди в запале забывают о том, что „высшее милосердие — это милосердие к немилосердным“, я, прислушавшись к совету одного из комментирующих, вынуждена закрыть комментарии. Сама мысль о том, что мои действия — текст и фото — способны быть так неверно истолкованными, что вызывают у людей не свет, а тьму, внутреннюю тьму, для меня невыносимы», — прокомментировала Фандера.



Куда пропала Фандера, чем занимается сейчас

Последний раз Оксана Фандера снималась в кино в 2008 году — тогда вышли картины «Свидетели», «Вечная жизнь Александра Христофорова» и «4:59» с ее участием.

«Я очень избирательна в ролях, мне интересны живые героини с историей, с внутренним развитием. На такие роли у меня срабатывает маяк и я понимаю, что это мое», — объясняла она.



По данным СМИ, сейчас Фандера живет в Грузии. При этом ее муж живет на две страны, а дети остались в Москве.