В Баку заложили именную звезду актера Сигала

Церемония закладки именной звезды американского актера Стивена Сигала состоялась на «Аллее звезд» в курортной зоне Sea Breeze в Баку, сообщает Sputnik Азербайджан.

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Сигал вместе с народным артистом Азербайджана Эмином Агаларовым прошелся по красной дорожке, где их приветствовали поклонники. В свою очередь, Сигал признался, что всегда рад посетить Баку.

Ранее стало известно, что специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям, американский актёр Стивену Сигалу был награждён орденом Дружбы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».