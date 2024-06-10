Где сейчас актриса Ольга Ломоносова

Актриса Ольга Ломоносова прославилась благодаря сериалу «Не родись красивой».

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В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни и политической позиции?

Чем известна Ломоносова

Ольга Ломоносова родилась 18 мая 1978 года в Донецке. В 1986 году ее семья переехала в Киев, где Ломоносова была зачислена в школу олимпийского резерва Альбины Дерюгиной и стала кандидатом в мастера спорта.

В 1997 году она пыталась поступить в Вагановское училище в Санкт-Петербурге, но не смогла. Тогда она поступила в Киевское хореографическое училище. На последнем курсе ей предложили уехать на стажировку в Германию, но поездка отменилась из-за того, что она влюбилась в народного артиста России Владимира Машкова и решила переехать в Москву.

«Конечно, такой человек, как Машков, произвел впечатление на меня, девочку из провинции. Это была исключительно моя влюбленность — в большого артиста, прекрасного режиссера», — объясняла актриса в интервью WomanHit.



В российской столице Ломоносова была принята в труппу Имперского Русского Балета, но во время одной из репетиций она получила травму, из-за которой оставила карьеру балерины.

В 2003 году Ломоносова окончила Театральный институт им. Щукина.

Артистка снималась в картинах «Дети Арбата», «Смерть Таирова», «Не родись красивой», «9 месяцев», «Ночные сестры», «Любовь на острие ножа», «Отдаленные последствия», «Чизкейк», «Непрощенные», «Разжатые пальцы», «Дежурный ангел», «Три дня с придурком», «Тартюф», «Бывших не бывает», «Рая знает», «А зори здесь тихие…», «Горная болезнь», «Анатомия сердца», «Отец и сын», «Все как у людей» и других.

Всего в ее фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Ломоносовой

Влюбленность Ольги Ломоносовой во Владимира Машкова не вылилась ни во что серьезное, но благодаря ему она прониклась театром и поступила в Театральный институт им. Щукина.

«Он был не свободен. Просто такие харизматичные мужчины никогда не бывают свободны, всегда есть какая-то женщина рядом. Я ту неделю провела в театре, но не из-за того, что там был кто-то, просто мне было интересно», — вспоминала Ломоносова.



Первым мужем актрисы был продюсер Евгений Ряшенцев. Они прожили вместе полгода. Ломоносова признавалась, что вышла замуж за Ряшенцева ради московской прописки.

«Честно сказать, решение выйти за него замуж было неосознанным. Мне, тогда гражданке Украины, для того чтобы закрепиться в Москве, нужна была фиктивная прописка», — делилась артистка в передаче «Судьба человека».



У Ломоносовой был роман с актером Александром Самойленко, но до свадьбы не дошло.

От режиссера Павла Сафонова артистка родила троих детей. С ним Ломоносова живет по сей день, однако их отношения до сих пор не узаконены официально.

«Мы познакомились давно, еще в институте. Он ставил наш выпускной спектакль „Прекрасные люди“ по Тургеневу. С тех пор мы часто работали вместе, но я всегда смотрела на него как на товарища. Мы оба были заняты. Я его не воспринимала как потенциального кавалера, тем более мужа. После развода у меня не было какой-то бурной личной жизни, а Паша все время находился рядом, мы же делали спектакли вместе. Я не могу сказать, где и когда что-то произошло, когда именно начались отношения. Я человек стихийный и очень эмоциональный. Мне показалось, что с ним так хорошо. Мы провели один день вместе, другой… Сегодня остался, завтра остался, а потом и вещички потихоньку переехали», — рассказывала актриса.



Что Ломоносова говорила о спецоперации

После начала спецоперации Ольга Ломоносова признавалась, что не понимает, кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации.

«По большей части эту тему я обсуждаю с мамой, поскольку она из Киева и у нее там осталось много друзей. Я стараюсь в это все не внедряться. Я совершенно не понимаю, кто прав, а кто виноват. Вообще не понимаю», — комментировала она.



На Украине у актрисы остались родственники.

«Моя двоюродная сестра живет в Киеве вместе со своей мамой. Мой брат в Донецке, работает. А его семью — жену с маленькой дочкой — вывезли в Ростов. Мы с семьей разделены: и в Киев не доехать, никто меня туда и не пустит. Сестру не увидеть. В общем, больно, сложно — будто порезали на кусочки», — жаловалась Ломоносова.



Что Ломоносова говорила об уехавших артистах

Ольга Ломоносова говорила, что ей сложно судить коллег, которые уехали из России после начала спецоперации.

«Это их выбор. У каждого свои обстоятельства. Если человек не может здесь находиться, если ему плохо, кажется, что зажали в тиски — ну что делать? Сложно судить. Отчасти их жалко — они оторвались от родины, не только от страны, правительства, но от друзей, родных, любимой работы. Кто-­то лучше устроился, кто-­то хуже, но все равно им несладко. Мне грустно, что они уехали. Очень хочется, чтобы все вернулись», — признавалась актриса.



При этом она заявляла, что в эмиграции жить не смогла бы.

«Несмотря на то что я не коренная москвичка, очень люблю Моск­ву. Иногда страшно от нее устаю, а возвращаться сюда мне нравится. И мама здесь, я не смогу ее оставить. Я люблю русский язык, откровенно говоря, и не знаю другого», — объясняла Ломоносова.



Чем сейчас занимается Ломоносова

Ольга Ломоносова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Загадочные вариации», «Месяц в деревне», «Платонов» и «Мужской аромат. Оркестр».

В 2022 году актриса снялась в сериале «Шпион». В 2024 году вышла картина «Северный полюс» с ее участием.

В скором времени также можно будет увидеть ленты «Ничего особенного», «Московская мыльная опера» и «Оперативная память» с Ломоносовой.