Умерла актриса Вера Высочина

В Петербурге в возрасте 74 лет скончалась актриса Вера Высочина. Киноманам она известна по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Чужой", "Катерина-2", "Побег".

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О смерти актрисы сообщили в Театре имени Андрея Миронова. Вера Высочина плотно сотрудничала с этим театром, например, играла одну из ключевых ролей в постановке "Сенная лихорадка".

С 1973 года Вера Высочина служила в Театре комедии имени Акимова. Театралы Петербурга помнят яркие роли актрисы в постановках "Лес", "Измена", "Муза", "Ромул Великий"и "Джельсомино в стране лжецов".

Похороны актрисы прошли 10 июня, в последний путь Веру Высочину провожали в среднем зале крематория на Шафировском проспекте.