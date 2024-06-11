$88.99+0.2395.64-1.05
Войти в почту

Не только Тирион Ланнистер. Питеру Динклэйджу — 55

Slide 1 of 17
Кадр из сериала «Игра престолов» (2011 – 2019)
1/14
Кадр из сериала «Игра престолов» (2011 – 2019) 
© HBO
Питер Динклэйдж в молодости
2/14
Питер Динклэйдж в молодости 
© peterdinklage/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Кадр из фильма «Лэсси» (2005)
3/14
Кадр из фильма «Лэсси» (2005) 
© Global Look Press
Кадр из фильма «Станционный смотритель» (2003)
4/14
Кадр из фильма «Станционный смотритель» (2003) 
© Global Look Press

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Кадр из фильма «Смерть на похоронах» (2007)
5/14
Кадр из фильма «Смерть на похоронах» (2007) 
© Global Look Press
Кадр из фильма «Признайте меня виновным» (2006)
6/14
Кадр из фильма «Признайте меня виновным» (2006) 
© Global Look Press
Кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017)
7/14
Кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017) 
© Fox
Кадр из фильма «Пиксели» (2015)
8/14
Кадр из фильма «Пиксели» (2015) 
© Columbia Pictures
Кадр из сериала «Игра престолов» (2011 – 2019)
9/14
Кадр из сериала «Игра престолов» (2011 – 2019) 
© HBO

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Кадр из фильма «Сирано» (2021)
10/14
Кадр из фильма «Сирано» (2021) 
© Universal Pictures
Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» (2008)
11/14
Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» (2008) 
© Walt Disney Pictures
Кадр из фильма «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014)
12/14
Кадр из фильма «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014) 
© 20th Century Fox
Кадр из фильма «Аферистка» (2021)
13/14
Кадр из фильма «Аферистка» (2021) 
© Netflix
Питер Динклэйдж со своей женой Эрикой Шмидт, 2015 год
14/14
Питер Динклэйдж со своей женой Эрикой Шмидт, 2015 год 
© Global Look Press
«Я никогда не был амбициозным и не представлял себя с «Оскаром» в руках и зачитывающим речь о мире во всем мире. Я потихоньку делал свою работу, играл в театре, снимался в небольших фильмах и вот неожиданно для самого себя оказался в таком масштабном проекте», — рассказывал Динклэйдж газете Metro о своей очередной роли — в фильме «Пиксели».

Сегодня на счету Динклэйджа более 50 ролей, из которых наиболее известна роль Тириона Ланнистера — карлика благородного происхождения, интригана, выживающего благодаря своему уму, а не могуществу. За роль Динклэйдж получил премию «Эмми» в 2011, 2015, 2018 и 2019 годах, что стало рекордом среди актеров второго плана, а также «Золотой глобус» в 2012 году.

«Мне очень нравится этот персонаж», — говорил Динклэйдж.

Актер выступает еще со школьных времен, когда посещал драматический кружок.

«Когда ты впервые выходишь на сцену сольно, это очень приятно», — признавался он журналу People.

Карьере не помешала одна из форм карликовости — ахондроплазия, при которой голова и туловище развиваются нормально, а конечности остаются короткими. Рост Динклэйджа составляет 135 см.

«В подростковом возрасте я был ожесточен и зол, и я определенно воздвиг эти стены. Но чем старше ты становишься, тем больше понимаешь, что у тебя просто должно быть чувство юмора. Ты просто знаешь, что это не твоя проблема. Это их проблема», — говорил Динклэйдж MSNBC.

С 2005 года Динклэйдж женат на театральном режиссере Эрике Шмидт, они воспитывают двоих детей.

Актеры
Фото
Оскар
Пиксели
Эрика Шмидт