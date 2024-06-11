Как Джони Депп выиграл борьбу за роль в «Эдварде Руки-ножницы»

Популярный актёр Джонни Депп в предстоящем документальном фильме о Тиме Бёртоне рассказал о съёмках в фильме «Эдвард Руки-ножницы», где сыграл главную роль.

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По его словам, за право сыграть в творении Бёртона с ним боролись такие известные актёры, как Том Круз и Том Хэнкс, а ещё одним претендентом на роль был музыкант Майкл Джексон.

Депп также отметил, что в то время был заложником одной роли из-за популярности сериала «Джамп-стрит, 21» и пытался избавиться от этого.

Честно говоря, последние два года я делал всё, чтобы меня уволили. И когда появился сценарий «Эдварда», я был готов пройти через всё, чтобы проникнуть в его суть и стать этим персонажем. Повествование было прекрасным, герой — тоже, и меня эмоционально привлекло то, как Эдвард похож на меня.