Мэрилин Монро, урожденная Норма Джин Мортенсон, прошла долгий и непростой путь к славе. До того как стать знаменитой актрисой, она сменила множество профессий и пережила немало трудностей.

Детство Нормы Джин было тяжелым – она росла в приемных семьях, так как у ее матери не было возможности содержать ребенка. В 16 лет, чтобы избежать возвращения в приют, она вышла замуж за соседского парня Джеймса Догерти.

Во время Второй мировой войны, пока муж служил в торговом флоте, Норма Джин устроилась на авиационный завод, где красила самолеты и проверяла парашюты. Именно здесь ее заметил армейский фотограф, сделавший первые снимки будущей звезды.

Ганнибал Лектер: Роль, изменившая карьеру Энтони Хопкинса

После войны Норма Джин работала моделью, позируя для календарей и рекламы. Она осветлила волосы и взяла псевдоним Мэрилин Монро. Девушка также посещала актерские курсы и пробовалась на небольшие роли.