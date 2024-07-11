Умер актер Бенджи Грегори сыгравший роль Брайана в сериале «Альф»

Американский актер Бенджи Грегори, сыгравший роль Брайана в сериале "Альф" (ALF, 1986-1990), умер на 47-м году жизни. Об этом в среду сообщил портал TMZ со ссылкой на сестру актера.

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По ее словам, Грегори был найден мертвым в своем автомобиле на парковке в городе Пеория (штат Аризона) 13 июня. Она также сообщила, что актер в последнее время страдал депрессией и нарушениями сна, из-за которых не мог уснуть в течение нескольких дней.

Судебно-медицинская экспертиза еще не установила причину смерти актера, но его близкие считают, что он умер от теплового удара, когда уснул в машине. Вместе с ним была найдена мертвой его собака.

Бенджи Грегори сыграл в сериалах "Альф", "Команда "А" (The A-Team, 1983-1987), "Удивительные истории" (Amazing Stories, 1985-1987), "Сумеречная зона" (The Twilight Zone, 1985-1989) и "Щенячьи истории" (Pound Puppies, 1986-1988).