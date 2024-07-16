В советском кинематографе нередко встречались случаи, когда взрослые актеры блестяще воплощали на экране образы подростков и молодых людей, значительно младше их реального возраста.

Яркий пример такого перевоплощения – роль Ирины Муравьевой в фильме "Карнавал". На момент съемок актрисе было 32 года, однако она убедительно сыграла 17-летнюю старшеклассницу Нину Соломатину. Муравьева смогла передать наивность, непосредственность и эмоциональность своей юной героини, заставив зрителей поверить в ее образ.

Взрослый актер, который играет роли подростков

Другой известный пример – роль Михаила Боярского в легендарном фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978). Актеру на момент съемок было 28 лет, но он сыграл 18-летнего Д'Артаньяна.

Подробнее об остальных актерах рассказал в своем видео блогер @demidov.